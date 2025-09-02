Abinader designa a Catalino Correa Hiciano como gerente general del Bandex

Fotografía de archivo de Catalino Correa Hiciano, designado como nuevo gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader designó, mediante el decreto número 498-25, a Catalino Correa Hiciano como nuevo gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex).

Correa Hiciano es contador público autorizado, egresado de la Universidad Organización y Método (O&M). Posee una maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otra en Administración de Negocios con concentración en Operaciones (MBA), otorgada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Además, cuenta con una especialización en prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado. Ha ocupado funciones como contador en Salud Pública, auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Tesorero Nacional y Contralor General de la República, desde donde ejerció la fiscalización y evaluación del manejo de los recursos públicos.

Asimismo, fue director general de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), institución en la que impulsó la transformación tecnológica y el fortalecimiento de los procesos de distribución de subsidios destinados a la población más vulnerable.

Correa Hiciano sustituye al economista Juan Alberto Mustafá Michel, quien asumió como vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas, luego de concluir una etapa al frente del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) marcada por la recuperación y fortalecimiento financiero de esa entidad.