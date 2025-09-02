El Gobierno anuncia que ha invertido RD$600 mil millones en obras de infraestructuras

La gestión Abinader dice que ha integrado al sistema 5 mil 231 aulas a agosto 2025. ( FUENTE EXTERNA )

A cinco años de gestión del presidente Luis Abinader, el Gobierno ha ejecutado RD$600 mil millones en obras, como parte del Plan Nacional de Inversión de Infraestructura que contempla RD$753 mil millones.

Según informó la Dirección de Estrategia y Comunicación (Diecom), el programa abarca las 31 provincias y el Distrito Nacional, con apego a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, bajo criterios de transparencia y eficiencia. A partir de este martes, se publicará en el portal de la Presidencia un inventario con detalles, ubicación y estado de cada obra.

Entre los logros destacan 306 obras concluidas en el Gran Santo Domingo, 105 en el Distrito Nacional, 223 en Santiago, 112 en Azua, 75 en Barahona, 44 en Bahoruco, 25 en Independencia, 21 en Pedernales, 44 en Peravia, 118 en San Cristóbal, 77 en San Juan, 30 en Elías Piña, 28 en San José de Ocoa.

También 65 en Monseñor Nouel, 98 en La Vega, 101 en provincia Duarte, 56 en María Trinidad Sánchez, 37 en Hermanas Mirabal, 68 en Samaná, 103 en Puerto Plata, 86 en Espaillat, 26 en Sánchez Ramírez, 38 en Valverde, 24 en Santiago Rodríguez, 46 en Monte Cristi, 32 en Dajabón.

Además 58 obras de impacto social en San Pedro de Macorís, 40 en Hato Mayor, 57 en Monte Plata, 33 en El Seibo, 26 en La Romana, 64 en La Altagracia.

Salud

Se han habilitado más de 75 hospitales y 600 centros de atención primaria, y se levantan redes de hospitales traumatológicos, de pie diabético, oncología, hemodiálisis, hospitales materno infantil.

Educación

La gestión Abinader dice que han integrado al sistema 5 mil 231 aulas a agosto 2025, mientras Infraestructura Escolar espera concluir el año con otras 1,345.

Agua potable y saneamiento

Se han construido 43 sistemas de agua, 13 plantas de tratamiento y más de 2,400 km de tuberías, beneficiando a más de 3.5 millones de personas.

Cañadas

También se han saneado 42 kilómetros de cañadas, como Cristo Park y el Arroyo Gurabo.

Carreteras, asfaltado, puentes

Destacan 600 obras, terminadas e inauguradas, y sobre los 5 mil 800 kilómetros de vías asfaltadas, con más de un centenar de puentes, y unos 400 kilómetros de aceras y contenes.

Vivienda

Se han construido 20,087 unidades por el Mived, además de las construidas por otras instituciones y de las que se contribuye a levantar con la participación gubernamental en el fideicomiso ciudad Juan Bosch.

Títulos de propiedad

Hasta marzo de 2025, Abinader había entregado 117 mil títulos de propiedad, que a final de agosto rondan los 125 mil.

Movilidad urbana

Entre estos avances citó el Teleférico de Los Alcarrizos, trabajos en la Línea 2C del Metro, la extensión de los trenes y vagones de las líneas 1 y 2 el metro de Santo Domingo.

Además, dijo que avanzan aceleradamente los trabajos del expreso Plaza de la Bandera-Isabel Aguiar-6 de Noviembre, la ampliación del kilómetro 9 de la Duarte y la República de Colombia.

También destacó la extensión y ampliación de las avenidas Ecológica, Cor. Fernández Domínguez (San Isidro) y Freddy Beras Goico (La Hípica).