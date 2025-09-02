Decreto: Abinader declara como organización terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro

Según el decreto, la medida se fundamenta en lo establecido por la Constitución, que prioriza la lucha contra las actividades criminales transnacionales que representen una amenaza para los intereses del país, así como para la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró por decreto como organización terrorista al Cártel de los Soles, un grupo armado vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al narcotráfico y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 500-25, dado a conocer este martes por la Presidencia de la República.

En el documento, el Poder Ejecutivo instruye a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir incursiones del grupo en territorio nacional o acciones contra intereses dominicanos en el exterior.

Según el decreto, la medida se fundamenta en lo establecido por la Constitución, que prioriza la lucha contra las actividades criminales transnacionales que representen una amenaza para los intereses del país, así como para la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional.

Asimismo, se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar esta decisión a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de la República Dominicana.

También se instruye coordinar con instancias multilaterales las acciones necesarias para promover, en el marco del derecho internacional, sanciones y medidas de cooperación contra dicho grupo terrorista.

Acusaciones internacionales

Estados Unidos ha acusado al presidente Nicolás Maduro de liderar una organización narcoterrorista: el Cártel de los Soles. El nombre del grupo hace referencia a la insignia que portan los generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ya que se señala que varios altos mandos militares formarían parte de esta red criminal.

En julio, durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el Cártel de los Soles y lo declaró una entidad terrorista, alegando que "proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad" de ese país.

En dicha declaración se relacionó al grupo con el Cártel de Sinaloa (México) y la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Además, al anunciar una nueva recompensa por la captura de Maduro el 7 de agosto, el Departamento de Estado estadounidense lo vinculó con la extinta guerrilla de las FARC y sus actuales disidencias.