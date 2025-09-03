Abinader hará este miércoles un recorrido en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo

La construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo está en fase de finalización. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, asistirá este miércoles al recorrido de la prueba dinámica de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo (Los Alcarrizos), informó la Oficina para el reordenamiento del Transporte (Opret).

El recorrido lo harán también miembros de la prensa.

"El acceso al tren será en el andén 2. Los representantes de los medios de comunicación dispondrán de espacio en el segundo vagón del tren presidencial, el cual estará identificado como "Prensa"", indicó la entidad.

La presencia del mandatario en la prueba fue comunicada también por la Presidencia en su agenda del miércoles 3 de septiembre.

"El presidente Luis Abinader asistirá a las pruebas de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo", comunicó.

Hace unos días durante LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado adelantó que en septiembre haría el recorrido y que invitaría a la oposición a que lo acompañara.

Conforme a la Opret, la prueba dinámica del Metro de Los Alcarrizos, "marca un paso trascendental en la expansión del sistema de transporte masivo".

La entidad es la encargada de la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, el cual está pautado a entrar en funcionamiento en febrero de 2026.

El recorrido comenzará a las 3:30 de la tarde en la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y se extenderá hasta la entrada del municipio Los Alcarrizos.

La Línea 2C del metro se extiende por 7.5 kilómetros y tiene cinco estaciones. La obra está en fase de culminación.