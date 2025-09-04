Luis Abinader felicita al presidente de Guyana Irfaan Ali por su triunfo en las elecciones

El presidente Luis Abinader junto a su homólogo de Guyana, Mohamed Irfaan Ali. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Abinader felicitó este jueves a su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, por el triunfo en las elecciones de su país, en las que el oficialista Partido Progresista del Pueblo (PPP) se alzó con una mayoría de votos.

Le deseó éxitos y reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos.

"Felicito al amigo presidente Irfaan Ali (@presidentaligy) por su triunfo en las elecciones de Guyana. Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa y reafirmo nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos", escribió en su cuenta X.

Relación cercana con Guyana

En julio de este 2025, el mandatario viajó a Guyana para participar en el lanzamiento de la Alianza Global por la Biodiversidad. Meses atrás, específicamente en febrero, anunció las intenciones de la República Dominicana de explotar petróleo en ese país.

En la ocasión, presentó los avances de los acuerdos de energía, comercio y seguridad alimentaria entre ambas naciones en la Conferencia de Energía y Expo sobre la Cadena de Suministro, Guyana 2025.

Los comicios

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), del presidente Irfaan Ali, se encamina a lograr una amplia victoria en las elecciones generales, según los resultados de las actas de escrutinio publicados por la Comisión Electoral.

El PPP/C se aseguraría un segundo mandato, tras ganar ocho de los diez distritos electorales con 242,498 votos, de acuerdo al resumen de los resultados realizado este miércoles por el Departamento de Información Pública.

Estos datos se basan en las actas de escrutinio de las distintas regiones, pero la Comisión Electoral todavía no ha hecho un anuncio oficial de los resultados de los comicios, celebrados el pasado lunes.

