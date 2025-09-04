David Collado deja iniciada obra de reconstrucción municipio Salcedo en Hermanas Mirabal
El funcionario destacó las atracciones turística de la provincia y dijo que se trabaja para lanzarla como "Marca Ciudad"
El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciada este jueves la reconstrucción de la isleta en la carretera Manolo Tavárez Justo, próximo a la entrada de este municipio Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal.
Conforme a una nota de prensa, la construcción de esta obra tendrá un costo superior a los ocho millones de pesos y está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, (Ceiztur).
Refiere que esa intervención tiene el objetivo de reforzar la identidad cultural, ofrecer un hermoso espacio de bienvenida a residentes y visitantes.
El ministro Collado destacó la importancia de la obra para este municipio y toda la provincia Hermanas Mirabal, por símbolo de heroísmo que representa para el país.
Sobre la obra
La obra, de aproximadamente 762.40 metros cuadrado, contempla, un área de explanada, letrero de marca ciudad, mobiliario urbano, escalinatas, rampas, señaléticas, depósitos de basura, paisajismo e iluminación.
También, recibirá la adecuación de imbornales, de contenes y señaléticas viales para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en la zona.
Intervención integral
El ministro de Turismo informó que se realizará una intervención integral para declarar la provincia Hermanas Mirabal como "Marca Ciudad" y reveló que será promovida como destino en la feria turística de Fitur, que se celebrará en enero en Madrid, España.
- A la actividad asistieron las principales autoridades provinciales y municipales, "quienes expresaron su agradecimiento por la obra".