Presidente Abinader realiza cambios en la cúpula de la Armada Dominicana

El contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez fue ascendido al rango de vicealmirante y designado comandante general de la Armada Dominicana ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente Luis Abinader dispuso este jueves una serie de cambios en las máximas autoridades de la Armada de la República Dominicana, mediante el Decreto núm. 516-25.

El contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez fue ascendido al rango de vicealmirante y designado comandante general de la Armada, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández.

Como subcomandante general fue nombrado el contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío, mientras que el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu asumirá la posición de inspector general de la institución.

Designaciones y retiro

En el mismo decreto, el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez fue designado viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en lugar del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, quien pasó a la condición de honrosa situación de retiro.

El mandatario nombró además asesor especial del presidente de la República a Betances Hernández.

Con estos cambios, el Poder Ejecutivo renueva la cúpula de mando de la Armada, encargada de la seguridad marítima y la protección de las costas dominicanas.