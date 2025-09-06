Presidente Abinader inaugura puente sobre el río Bajabonico en Altamira

El puente tiene 40 metros de longitud y 10.10 metros de ancho, y beneficiará a productores, estudiantes, comerciantes y residentes. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración del nuevo puente sobre el río Bajabonico Arriba, en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata.

La obra, con una inversión de RD$ 60 millones, conecta comunidades agrícolas y comerciales, mejorando la movilidad de vehículos livianos y pesados.

La estructura tiene 40 metros de longitud y 10.10 metros de ancho, y beneficiará de manera directa a productores, estudiantes, comerciantes y residentes de la zona.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que las obras inauguradas durante la jornada suman más de RD$ 1,500 millones en inversión pública.

Además, adelantó que se construyen otros tres puentes en la provincia y que, a inicios de 2026, se licitarán más de 40 proyectos en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre ellos un puente en la frontera de Guayajayuco.

Centro de Capacitación del Infotep en la Zona Franca

En representación del presidente Abinader, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, inauguró un moderno Centro de Capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata.

El director del Infotep, Rafael Santos Badía, explicó que el nuevo espacio atenderá la demanda de formación de los trabajadores del parque industrial y de comunidades aledañas, ofreciendo programas en confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés y salud financiera.

También se impartirán carreras técnicas en confección industrial, programación de bases de datos, inteligencia artificial aplicada a los negocios, community management y marketing digital.

Este es el tercer centro del Infotep en Puerto Plata, que se suma a los ubicados en el antiguo Hotel Montemar y en el municipio de Imbert.

Próximamente se abrirán nuevos centros en Villa Montellano y Punta Bergantín.

Jornada de inauguraciones en Puerto Plata

La agenda del mandatario en la provincia incluyó la entrega de la carretera Villa Elisa–Punta Rucia–La Ensenada, 70 viviendas en el sector Kosovo de Imbert y dos escuelas en Saballo y Vuelta Larga.

La jornada concluyó con un concierto de la Filarmónica Nacional en el parque central de Puerto Plata.

