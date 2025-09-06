×
inauguración carretera Villa Elisa Punta Rucia

El presidente Abinader inaugura carretera de 23 kilómetros que conecta Montecristi y Puerto Plata

La obra, de 1,224 millones de pesos, forma parte de un conjunto de proyectos inaugurados este sábado en Puerto Plata

    Expandir imagen
    El presidente Abinader inaugura carretera de 23 kilómetros que conecta Montecristi y Puerto Plata
    Tramo de El Papayo en la carretera Villa Elisa–Punta Rucia que conecta Montecristi y Puerto Plata en su fecha de apertura oficial el 6 de septiembre de 2025. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este sábado la carretera Villa Elisa–Punta Rucia, de 23.2 kilómetros, que establece una nueva ruta alterna entre las provincias Montecristi y Puerto Plata. La obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tuvo una inversión de 1,224 millones de pesos.

    Durante el acto, la gobernadora de Montecristi, Leisa Cruz, expresó: "Hoy no solo unimos a dos provincias, sino también una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Además, ofrecemos vías más seguras a los turistas que visitan nuestros destinos y fortalecen la economía local".

    El ministro de Obras Públicas, ingeniero Eduardo Estrella, explicó que la carretera fue construida con una doble capa de asfalto de cuatro pulgadas, junto con medidas técnicas para garantizar su durabilidad.

    "Esta vía de 23.2 kilómetros tuvo un costo de 1,224 millones de pesos. Solo en tres obras del Ministerio de Obras Públicas que se entregan hoy en esta zona, la inversión supera los 1,000 millones, y en total, las inauguradas este sábado ascienden a más de 1,500 millones de pesos", indicó Estrella.

    RELACIONADAS

    Opinión de comunitarios

    Residentes y trabajadores informales de la playa valoraron positivamente la construcción de la vía:

    "Antes durábamos más de una hora y media para llegar a Punta Rucia. En tiempo de lluvia era casi imposible por el mal estado de la carretera. Hoy la diferencia es del cielo a la tierra", expresaron.

    Agenda presidencial en Puerto Plata

    En el marco de su visita a Puerto Plata, el presidente Abinader también encabezará inauguraciones en las siguientes localidades:

    • Escuela Básica Vuelta Larga, Imbert
    • Escuela de Seballo, Imbert
    • Proyecto habitacional de Kosovo, Imbert
    • Puente Bajabonico, Altamira
    • Aulas y talleres del Infotep en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata
    • Presentación de la Filarmónica Nacional en el Parque Central de Puerto Plata
      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.