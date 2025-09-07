Abinader entrega obras para desarrollo turístico y social en Puerto Plata con millonaria inversión

El presidente Luis Abinader encabeza la inauguración de varias obras en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

La jornada de trabajo del presidente Luis Abinader en Puerto Plata, durante la tarde del domingo continuó con la inauguración de tres obras para el desarrollo turístico, con una inversión superior a 262 millones de pesos.

Además hizo la entrega de otros proyectos sociales y sostuvo encuentros comunitarios.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que el Gobierno ha destinado más de 1,400 millones de pesos al sector turístico de la provincia, fortaleciendo la llamada "Novia del Atlántico" como uno de los principales polos de desarrollo económico y de empleo del país.

Obras turísticas inauguradas

El presidente dejó en funcionamiento tres proyectos clave:

Reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco, en Maimón, con una inversión de 146.2 millones de pesos, que abarca 3.6 kilómetros de longitud, construcción de cunetas y señalización.

Entrega del edificio que alojará a la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) y el Museo del Turismo, con una inversión de 35.4 millones de pesos.

Reconstrucción de once calles en el casco urbano de San Felipe, con una inversión de 79.8 millones de pesos, que incluyó aceras, contenes, rampas y asfaltado.

Encuentro con jóvenes y programas sociales

En el marco de la agenda, el mandatario se reunió con 350 estudiantes de liceos, colegios y del programa Inglés por Inmersión del Infotep.

Escuchó sus inquietudes y destacó que su gestión ha impulsado la creación de empleos, el aumento de salarios en un 46 % en el sector privado y la ampliación de oportunidades educativas.

Abinader anunció, además, la conformación de una comisión para reforzar la calidad educativa, con énfasis en la enseñanza del inglés, la tecnología y la incorporación de la Inteligencia Artificial en las aulas.

La jornada incluyó también un operativo médico encabezado por el Ministerio de Defensa en comunidades de la provincia.