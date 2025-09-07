RD y China firman instrumentos de cooperación financiera y formación de funcionarios

El embajador de la República Popular China en República Dominicana, Chen Luning, junto al ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez. ( FUENTE EXTERNA )

Los gobiernos de República Dominicana y de la República Popular China suscribieron un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país, así como un memorándum de entendimiento orientado a la concesión de becas para la formación de funcionarios públicos dominicanos.

Se trata de un acuerdo de cooperación no reembolsable por 40 millones de dólares, que el Gobierno de la República Popular China otorgará a República Dominicana para ser invertidos en proyectos orientados a la atención de emergencias y la respuesta ante desastres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-23229-pm-d3c6c3e5.jpeg Firma de convenio entre RD y China. (FUENTE EXTERNA)

El segundo instrumento rubricado, contempla que el Gobierno chino otorgará 450 becas para funcionarios públicos dominicanos, destinadas a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en temas como agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública.

"El plan de cooperación para el Desarrollo de Recursos Humanos 2025 para capacitar a funcionarios dominicanos en distintas áreas estratégicas, es una iniciativa que permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y las mejoras de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, impactando de manera directa en su bienestar y calidad de vida; mientras que, el Convenio de Cooperación Económica y Técnica constituye un paso concreto hacia la implementación de proyectos de desarrollo sostenible e innovación", destacó el canciller Roberto Álvarez.

De su lado, el embajador de la República Popular China en el país, Chen Luning, valoró que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace más de siete años, China y República Dominicana han "cultivado un lazo basado en el respeto mutuo, la igualdad y la reciprocidad".

"En un escenario internacional complejo, ambos países hemos sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido", agregó.

Ambos acuerdos fueron firmados por Álvarez y Luning, quienes destacaron su importancia.