Abinader inicia titulación de más de 5 mil terrenos en Puerto Plata

El presidente de la República, Luis Abinader durante el acto de inicio del proceso de titulación de terrenos en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este domingo el acto de inicio de un proceso de titulación de terrenos en Puerto Plata, beneficiando inicialmente a más de 5,000 familias que habían esperado más de 30 años por la entrega de sus títulos de propiedad.

La actividad impactará aproximadamente a 25,000 personas en los sectores San Marcos y El Javillar, y posteriormente se ampliará para incluir a unas 4,000 familias más del municipio Montellano.

Durante su intervención, el mandatario resaltó el alcance nacional del programa de titulación. "Ya hemos entregado más de 130,00 títulos como nunca antes y tenemos 150,000 en proceso en todo el territorio nacional", enfatizó.

Destacó que este esfuerzo busca formalizar la propiedad de los terrenos, respetando los derechos de los dueños originales y facilitando que las familias beneficiadas puedan acceder a financiamiento formal y desarrollar proyectos económicos en sus hogares.

Llamado del presidente

El presidente Abinader hizo un llamado a los líderes comunitarios, pastores y presidentes de juntas de vecinos a colaborar en la mediación familiar para asegurar que los títulos puedan entregarse sin retrasos por diferencias internas.

Señaló que este programa, además de regularizar la propiedad, permitirá que las familias protejan su patrimonio y lo aprovechen como capital para inversión y desarrollo, beneficiándose de la reciente ley de Bien de Familia.

Victor Sánchez, asistente del presidente para proyectos especiales, explicó que la entrega de títulos de propiedad constituye una política de Estado, que garantiza justicia social, cumplimiento constitucional y desarrollo económico.

"La formalización de terrenos ocupados por más de 20 años transforma activos inactivos en capital aprovechable para financiamiento e inversión", dijo.

Duarte Méndez, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), detalló que las brigadas iniciarán los levantamientos técnicos y sociales en los sectores seleccionados, seguidos de la firma de los actos de transferencia que formalizarán la titularidad de los terrenos a nombre de los beneficiarios.

"Este programa llevará esperanza y seguridad a 5,000 familias de Puerto Plata, con procesos transparentes y seguimiento de la comunidad", afirmó.

La Utect, dependencia del Ministerio de la Presidencia, coordina todo el proceso de titulación mediante etapas catastrales, censos sociales, fase judicial y fase registral, asegurando que los beneficiarios puedan recibir sus certificados de título de manera eficiente y legal.

Los beneficiarios deben presentar documentos que acrediten su derecho sobre los terrenos, según su estado civil, para completar el proceso de manera gratuita.

El presidente Abinader recordó que este programa se realiza como parte de su agenda en Puerto Plata, que incluye l a mejora de infraestructura en los barrios, como la construcción de aceras , contenes y asfaltado, asegurando que la entrega de títulos se complemente con mejoras urbanas que beneficien directamente a las comunidades.