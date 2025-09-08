Abinader: investigación sobre Senasa fue iniciativa del Gobierno y aboga por "sanciones drásticas"

Edificio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), ubicado en la avenida Alma Mater, casi esquina 27 de Febrero, en el sector de La Esperilla, en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO DL )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que fue el propio Gobierno el que solicitó en noviembre de 2024 al Ministerio Público investigar presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y advirtió que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente del área de salud, debería enfrentar "consecuencias drásticas" ante la justicia.

"En la parte de Senasa, fue el Gobierno dominicano que depositó, con autorización nuestra, en noviembre de 2024, para que se investigara. La investigación que hay ahora, sin ningún reportaje previo, fue iniciativa nuestra", enfatizó el mandatario.

Añadió que, además del Ministerio Público, la Cámara de Cuentas está realizando una auditoría desde hace varios meses. También están involucrados la Procuraduría General de la República y Antifraude, así como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Y ya que la investigación avanza, el jefe de Estado advirtió que "cualquiera que haya sustraído fondos públicos, y especialmente de salud, debería tener consecuencias drásticas en términos judiciales, y esa es nuestra posición".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/whatsapp-image-2025-09-08-at-54733-pm-929f3ba0.jpeg El presidente Luis Abinader se refiere a la investigación que se realiza a Senasa durante LA Semanal con la Prensa. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Igualmente reiteró: "Desde noviembre del año pasado, el Gobierno autorizó al Ministerio Público a que investigara esos actos que ya se habían denunciado y que algunos programas, programas muy buenos y valientes, destacaron ahora".

Auditoría externa

En un momento en que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es cuestionado por diversos sectores sobre el manejo de sus recursos, la entidad anunció para este martes 9 de septiembre la apertura de un proceso de licitación pública para contratar una firma que lleve a cabo una auditoría externa.

El proceso se realizará en cumplimiento de la Instrucción Presidencial 29139, emitida el 27 de noviembre de 2024.

La auditoría abarcará los sistemas tecnológicos, los procesos administrativos y operativos, así como las finanzas y los pagos realizados por la entidad.

Según explicó Senasa en una nota de prensa, la evaluación permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y ofreciendo una radiografía detallada de la gestión de la institución durante los últimos seis años.

La carta de manifestación de interés será recibida desde mañana hasta el miércoles 10, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el departamento de Compras, ubicado en Plaza Naco.