Abinader anuncia licitación de la carretera del Ámbar en aproximadamente un mes

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que la carretera del Ámbar, que conectará a Santiago de los Caballeros con Puerto Plata, estará lista para licitarse en aproximadamente un mes.

Este proyecto no es reciente, sino que ha sido contemplado desde el inicio del primer gobierno de Abinader.

La demora en su ejecución, según explicó el mandatario en LA Semanal con la Prensa, se debe a que hace aproximadamente un año fue licitado mediante la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), pero "al final quedó desierta, es decir, no participó ningún grupo".

Dijo que, ante ese panorama, han rediseñado la parte financiera y "creemos que en aproximadamente un mes estaremos listos para licitarla".

Aseguró además que ya tienen los fondos disponibles y la manera en que lo van a ejecutar.

Presupuesto complementario

Recientemente, la vicepresidenta Raquel Peña se refirió al tema de la carretera y afirmó que parte de los recursos del presupuesto complementario se destinarán a su construcción.

Peña explicó que dentro de la recién modificación presupuestaria, aprobada por el Congreso Nacional, se contempla un 20 % para inversión pública.

"Algo que nos va a tocar muy de cerca será la construcción de la carretera del Ámbar, un proyecto en el que hemos trabajado junto al presidente Luis Abinader durante cinco años para hacerlo realidad", precisó la vicepresidenta.