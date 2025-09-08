VIDEO | El presidente Luis Abinader encabeza LA Semanal con la Prensa
En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda un tema relevante de su gestión
El presidente Luis Abinader encabeza este lunes 8 de septiembre su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el cual se lleva a cabo en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
- En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda un tema relevante de su gestión y responde a preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación, así como de comunicadores destacados en plataformas digitales.
Leer más
A un mes de promulgado el Código Penal, los diputados evalúan dos proyectos para modificarlo
Abinader entrega obras para desarrollo turístico y social en Puerto Plata con millonaria inversión
Abinader supervisa trabajos de saneamiento de vertedero en Puerto Plata
Abinader inicia titulación de más de 5 mil terrenos en Puerto Plata