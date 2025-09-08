La República Dominicana tendrá que adaptarse a la situación que se presente en Haití tras la salida de la misión de seguridad que encabeza Kenia, pautada para fin de año, tal como comunicó el presidente de la nación keniana. Sin embargo, seguirá su llamado de ayuda en la comunidad internacional ante el abandono de Haití.

Así lo planteó el presidente Luis Abinader al ser cuestionado sobre qué significaba para el país el anunció de William Ruto, quien pidió a la ONU comenzar a preparar la transición para la salida de los policías de su nación de territorio haitiano.

Durante LA Semanal con la Prensa subrayó que la situación es un hecho ya, por lo que hay que aceptarla y buscar soluciones.

"Bueno, ya es un hecho de que el presidente Ruto, con el cual tengo una buena relación también, ha anunciado esa situación que vence a final de año, me parece" Luis Abinader Presidente de RD “

Abinader manifestó que seguirá insistiendo en la comunidad internacional con su pedido de ayuda para Haití, "porque la verdad que con esa situación seguimos cargando pesado".

"Cuando vaya ahora a las Naciones Unidas, ahora en septiembre, voy a volver a repetir sobre la comunidad internacional y su abandono a Haití, y lo voy a repetir y lo voy a decir tanto en el discurso como en los temas de las conversaciones bilaterales", abundó.

La frontera está segura

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/defensa-y-funcionario-de-ee-uu-inspeccionan-frontera-rd-y-haiti-bd1dc989.jpeg El ministro de Defensa, Carlos A. Fernández Onofre, y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio de los Estados Unidos, durante una visita a la frontera dominicana. (DIARIO LIBRE)

También planteó que entiende que Estados Unidos tiene una "política diferente" en cuanto a la seguridad y al restablecimiento del orden en Haití. "Eso es lo que ellos nos han manifestado. Esperamos que esa nueva política sea exitosa", acotó Abinader.

El mandatario expresó que había que destacar que la misión keniana no recibió los fondos y apoyo acordado y que de los 2,500 efectivos prometidos solo fueron enviados 700.

Cuando se le cuestionó si el Gobierno tomaría algunas medidas en la frontera cuando se materialice la salida de las tropas kenianas, indicó que entendía que no eran necesarias, debido a que los agentes que fueron desplegados en Haití se dedicaron a proteger entidades a lo interno de la nación y que nunca fueron destinados a labores en la frontera, la cual afirmó que está asegurada.

Desde que comenzó a desestabilizarse Haití la República Dominicana ha ido incrementando los efectivos que vigilan la frontera y ha reforzado los equipos para impedir la entrada de personas y delincuentes.

Pedido de Ruto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/ap24177622476636-7d6992ed.jpg (FUENTE EXTERNA)

Ayer domingo, el presidente de Kenia, William Ruto, advirtió que el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por su país, vencerá en octubre próximo y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que "guíe una transición responsable".

La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y otros países, aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Llegó en el 2024 para luchar contra las bandas haitianas, que controlan el país en su mayoría, algo que no ha logrado en su totalidad y ha tenido algunas bajas.