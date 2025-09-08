El CES entregará este martes al presidente Abinader el informe final del diálogo sobre Haití

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, jhabla durante LA Semanal con la Prensa este lunes 9 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Los directivos del Consejo Económico y Social (CES) visitarán este martes el Palacio Nacional para entregar formalmente al presidente Luis Abinader el informe final del diálogo nacional sobre Haití sostenido durante más de un mes con distintos sectores del país.

Así lo informó este lunes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante LA Semanal con la Prensa.

Señaló que la entrega del informe, contentivo de todo ese diálogo que se desarrolló durante más de un mes, se realizará a las 4:00 de la tarde en un encuentro oficial con el mandatario.

El diálogo nació tras el encuentro de Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el 14 de mayo pasado.

Paliza dijo que, a partir de la reunión de mañana con el mandatario, el CES también ha pautado visitas individuales con cada uno de los expresidentes, que serán subsecuentes a partir de esta semana.

"Ha sido un diálogo interesante, las conclusiones han sido debidamente levantadas y hay un buen resumen de una base de conversaciones largas y extendidas que se le va a entregar al presidente", sostuvo el ministro.

El informe se hará público

Asimismo, indicó que este informe se hará público a partir de este martes a través de la página del CES, para el consumo y la socialización con toda la sociedad al respecto.

Te puede interesar El CES todavía no entrega informe del diálogo sobre Haití