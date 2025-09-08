El CES entregará informe final sobre tema haitiano a partir de mañana

Entre el día 9 y el 11 de septiembre se entregarán las 151 propuestas del "Diálogo sobre la crisis haitiana" a los expresidentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Económico y Social informó hoy que coordinó con los delegados del presidente Luis Abinader y de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina la agenda para la entrega del informe final que ha resultado del "Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana".

El pasado 2 de septiembre, el Comité de Coordinación General suscribió el documento que recoge 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, las cuales condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este proceso de concertación.

Los puntos fueron consensuados en seis mesas de diálogo en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos.

El CES ha descrito el proceso como deliberativo, abierto, plural y técnicamente riguroso.

La agenda de entrega será la siguiente:

El martes 9 de septiembre al presidente Luis Abinader, a las 4:00 de la tarde, en el Palacio Nacional.

a las 4:00 de la tarde, en el Palacio Nacional. El miércoles 10 de septiembre al expresidente Danilo Medina, a las 10:00 de la mañana en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

a las 10:00 de la mañana en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El jueves 11 de septiembre al expresidente Hipólito Mejía , a las 4:00 de la tarde, en su Oficina Presidencial.

, a las 4:00 de la tarde, en su Oficina Presidencial. El martes 16 de septiembre al expresidente Leonel Fernández, a las 10:00 de la mañana, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

El CES informó que pondrá a disposición de toda la ciudadanía el contenido íntegro del referido informe en su portal web institucional.

Leer más El CES todavía no entrega informe del diálogo sobre Haití