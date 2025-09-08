Dirección de Ética tiene más de 200 casos de faltas administrativas

Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, en LA Semanal con la Prensa de este lunes 8 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reveló este lunes que están en curso más de 200 casos de carácter administrativos vinculados a faltas tipificadas en la Ley 41-08 de Función Pública.

Expresó que los expedientes serán entregados al país a finales de este mes tras una mesa de trabajo con el Ministerio Público.

La funcionaria hizo la revelación durante LA Semanal con la Prensa luego de que el presidente Luis Abinader le cediera la palabra al contestar una pregunta relativa a la postura del gobierno ante los acuerdos judiciales que se ha realizados en casos de corrupción.

Ortiz Bosch dijo que su oficina ha enviado a la Procuraduría General de la República entre cinco y seis informes con indicios penales, entre ellos el denominado "caso Lobo", publicado en el portal del órgano persecutor.

En torno a los acuerdos, el mandatario refirió que prefiero no opinar, debido a que el Ministerio Público es independiente y como tal toma sus decisiones.