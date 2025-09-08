Gobierno lanza campaña "Protegiendo lo Nuestro" para evitar actos de corrupción en el sector público
El programa será implementado mediante talleres y seminarios, e incluye un portal para denuncias anónimas de corrupción
El presidente Luis Abinader anunció este lunes la campaña "Protegiendo lo Nuestro", que será desplegada en todas las instituciones públicas con el objetivo de instruir a funcionarios, empleados del Estado y a la ciudadanía sobre evitar la corrupción y reforzar la importancia de la ética y la transparencia.
El mandatario hizo el anuncio durante su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, donde cedió la palabra a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para explicar los detalles de la iniciativa.
Ortiz Bosch señaló que la campaña será llevada a todos los entes públicos con el apoyo de las comisiones de integridad y cumplimiento normativo, cuya función principal es garantizar la observancia de las normas en la administración pública.
"La implantación se realizará mediante talleres y seminarios, porque no se trata solo de colocar un mensaje, sino de preparar una educación sistemática e inteligente que permita comprender la importancia de cumplir con la normativa. La prevención es más rentable, más humana y más efectiva que la corrupción misma", expresó.
Portal de denuncias
Abinader explicó que la campaña tendrá presencia tanto física como digital en todas las instituciones del Estado y organismos descentralizados.
- Además, informó que los ciudadanos podrán realizar denuncias anónimas a través del portal www.denunciaspepca.pgr.gob.do.
"Esto es muy importante y queremos que (esta herramienta) sea utilizada de manera segura y confidencial para estas denuncias de corrupción en cualquier institución pública", indicó el jefe de Estado.