Gobierno lanza campaña "Protegiendo lo Nuestro" para evitar actos de corrupción en el sector público

El programa será implementado mediante talleres y seminarios, e incluye un portal para denuncias anónimas de corrupción

    Expandir imagen
    Gobierno lanza campaña "Protegiendo lo Nuestro" para evitar actos de corrupción en el sector público
    La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El presidente Luis Abinader anunció este lunes la campaña "Protegiendo lo Nuestro", que será desplegada en todas las instituciones públicas con el objetivo de instruir a funcionarios, empleados del Estado y a la ciudadanía sobre evitar la corrupción y reforzar la importancia de la ética y la transparencia.

    El mandatario hizo el anuncio durante su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, donde cedió la palabra a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para explicar los detalles de la iniciativa.

    Expandir imagen
    Infografía

    Ortiz Bosch señaló que la campaña será llevada a todos los entes públicos con el apoyo de las comisiones de integridad y cumplimiento normativo, cuya función principal es garantizar la observancia de las normas en la administración pública.

    "La implantación se realizará mediante talleres y seminarios, porque no se trata solo de colocar un mensaje, sino de preparar una educación sistemática e inteligente que permita comprender la importancia de cumplir con la normativa. La prevención es más rentable, más humana y más efectiva que la corrupción misma", expresó.

    Portal de denuncias

    Abinader explicó que la campaña tendrá presencia tanto física como digital en todas las instituciones del Estado y organismos descentralizados.

    • Además, informó que los ciudadanos podrán realizar denuncias anónimas a través del portal www.denunciaspepca.pgr.gob.do.

    "Esto es muy importante y queremos que (esta herramienta) sea utilizada de manera segura y confidencial para estas denuncias de corrupción en cualquier institución pública", indicó el jefe de Estado.

       Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)