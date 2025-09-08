Abinader responde a Diosdado Cabello: "No hablé de Venezuela, hablé de narcotraficantes"

El presidente Luis Abinader responde una pregunta durante LA Semanal con la Prensa este lunes 9 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, respondió a los ataques del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien lo calificó como "estúpido pillo" tras la decisión del gobierno dominicano de declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles.

Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader aclaró que su gobierno no se refirió ni al Gobierno de Venezuela ni a figuras políticas específicas, sino a un grupo vinculado al narcotráfico, al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con el propio Cabello, como supuestos integrantes del mismo.

"Yo no hice ningún pronunciamiento contra él. Hablé de narcotraficantes y del Cártel de los Soles. No sé por qué esa reacción, porque ni siquiera mencioné a Venezuela", afirmó el mandatario ante la pregunta de un periodista.

La declaración de Diosdado Cabello El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó duramente a varios líderes extranjeros, incluyendo al presidente dominicano Luis Abinader, por su presunto apoyo a la destrucción de un barco acusado de transportar drogas por parte de Estados Unidos. En una declaración cargada de insultos y fuertes acusaciones, Cabello se refirió a Abinader como un "estúpido pillo" y a la presidenta de Trinidad y Tobago, a quien no nombró directamente, y la señaló como "la borracha". La declaración fue difundida a través del programa Una nueva mañana.

Justifica la decisión del Cártel de los Soles

El jefe de Estado dominicano explicó que la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista fue una decisión institucional sustentada en la Constitución y orientada a proteger la seguridad nacional.

"Fue el Gobierno dominicano quien lo declaró como grupo terrorista. No entiendo por qué se da por aludido", subrayó, en referencia a Cabello.

Abinader también expresó su sorpresa por el lenguaje ofensivo utilizado por Cabello, quien además arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, a quien se refirió despectivamente como "la borracha", sin mencionar su nombre.

"Me extraña que se refiera de forma tan despectiva al primer ministro de Trinidad y Tobago y a mí, pero trate con tanto respeto al senador Rubio y busque reunirse con Trump", señaló con evidente tono crítico.

Con ironía, añadió: "Le vi ahí su gran valentía. ¡Qué valentía!".

Declaración oficial como organización terrorista

El pasado 2 de septiembre, el Poder Ejecutivo dominicano emitió el decreto 500-25, mediante el cual declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista.

Según el texto, esta medida busca prevenir posibles incursiones del grupo en territorio dominicano y proteger los intereses nacionales en el extranjero.

El decreto ordena a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a las amenazas de grupos vinculados al crimen organizado transnacional.

La disposición se fundamenta en la Constitución dominicana, que establece como prioridad la lucha contra toda actividad que represente una amenaza para la paz, estabilidad y seguridad del país y de la región.