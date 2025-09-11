Decreto: Abinader declara de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela

El decreto también encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la supervisión técnica y ambiental del proyecto de recuperación de los ríos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el área metropolitana del Gran Santo Domingo, con el objetivo de lograr la regeneración física, urbana y ambiental de las riberas, actualmente ocupadas por asentamientos humanos.

La medida fue formalizada mediante el decreto número 531-25, dado a conocer la noche de este jueves por la Presidencia de la República.

El documento presidencial, establece los límites geográficos de la zona a intervenir y designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) como entidad responsable de la ejecución del proyecto.

Urbe tendrá a su cargo la rehabilitación, construcción y adecuación de infraestructuras, dotaciones y vías existentes, así como el desarrollo de nuevas obras cuando sea necesario. Estas intervenciones deberán respetar las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona.

Socialización con las comunidades

Además, la institución deberá implementar procesos de socialización con las comunidades involucradas, a fin de garantizar la participación activa de los residentes, proteger sus derechos y promover un desarrollo sostenible y equitativo.

Será también responsable de gestionar la negociación y reubicación de los habitantes afectados por los trabajos.

Medio Ambiente

El decreto también encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la supervisión técnica y ambiental del proyecto.

Esto incluye la evaluación de las actividades realizadas en las riberas, velando por el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.

De igual manera, el ministerio deberá implementar medidas de conservación para proteger la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños impactados por la intervención.