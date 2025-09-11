Abinader entregará obras en Santo Domingo y Constanza este fin de semana

El presidente Luis Abinader durante la inauguración de la Circunvalación de Baní, en la provincia Peravia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader desarrollará este fin de semana una amplia jornada de inauguraciones en la provincia Santo Domingo y el municipio Constanza, provincia La Vega.

Durante el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, el mandatario entregará nuevas viviendas, centros educativos, polideportivos y la carretera al Salto de Aguas Blancas, y sostendrá un almuerzo en la Fortaleza de Constanza.

Sábado 13 en Santo Domingo

La jornada del sábado iniciará a las 11:00 de la mañana en el sector Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste, con la entrega de nuevos apartamentos del programa Mi Vivienda Feliz. Luego, Abinader inaugurará la Escuela Básica Valle Encantado en Los Alcarrizos.

Posteriormente, en el Distrito Nacional, encabezará la entrega de la segunda etapa del Centro Educativo Fray Ramón Pané, mientras que mediante menciones quedarán inaugurados el Liceo La Ceiba, la Escuela Básica Cambita Garabito (reubicada en Ciudad Juan Bosch) y la Estancia Infantil de Guerra.

La agenda concluirá con la inauguración de dos nuevos polideportivos en el Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este y en Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Domingo 14 en Constanza

El domingo, el jefe de Estado llegará al municipio Constanza, donde a las 11:00 de la mañana dejará inaugurada la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas.

La jornada culminará con un almuerzo junto al Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana, en la Fortaleza de Constanza.