Presupuesto de RD$ 4,000 millones para aceras y contenes no será administrado por la Liga Municipal

Los 4,000 mil millones de pesos que el Gobierno destinará para la construcción de aceras y contenes en las distintas demarcaciones del país no serán administrados por la Liga Municipal Dominicana.

Así lo informó Víctor D' Aza, secretario general de la entidad en rueda de prensa en la que dijo que los recursos serán distribuidos de manera equitativa por parte de la Dirección General de Presupuesto que dirige José Rijo Presbot.

Indicó que tomó la decisión ante sus aspiraciones a la presidencia de la República para estar en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Aclaró que de los cuatro mil millones de pesos la Dirección de Presupuesto entregará una primera partida de dos mil millones, por un monto mínimo de tres millones y los restantes en una segunda oportunidad. Afirmó que la repartición de los recursos se hará sin tomar en cuenta bandería política.

"Con la erogación simultánea y completa de los fondos se busca agilizar el proceso de recepción de los mismos y que la ejecución de las obras se inicien en el menor tiempo posible, al tiempo que la inversión asignada queda bajo la responsabilidad legal de los alcaldes y directores de distritos y los controles legales de seguimiento y rendición de cuentas que se realizan desde el sistema nacional de gestión financiera del Estado".

D' Aza dijo que el papel de la Liga será mantener su rol de acompañamiento a los gobiernos locales para promover la transparencia, eficiencia y eficacia en respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Los cuatro mil millones de pesos para construir aceras y contenes en todo el territorio nacional es una iniciativa del presidente Luis Abinader y tiene por finalidad mejorar la movilidad peatonal en cada una de las comunidades del país.