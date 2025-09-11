Gobierno dominicano repudia el ataque de Israel en territorio de Catar

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró que el diálogo es la única vía para lograr la paz entre los estados. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano repudió este jueves el ataque perpetrado por Israel en territorio de Catar con el objetivo de matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás.

En un comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), lo consideró una violación a la soberanía de Catar y del derecho internacional.

"República Dominicana está convencida de que la única vía para lograr la paz y resolver de manera duradera los conflictos entre Estados, es a través del diálogo sostenido y tesonero", enfatiza el documento publicado en la redes sociales del Mirex.

El país se suma a otras naciones que también han condenado el ataque.

El ataque

Israel atacó el martes una edificación en Doha, capital de Catar, en la que se encontraba la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás informó en un comunicado que cinco de sus miembros y un policía catarí murieron en el ataque.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Este jueves, Israel justificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus ataques en la capital de Catar contra miembros de Hamás, a quienes calificó como "los cerebros del terrorismo" y advirtió que seguirá persiguiéndolos dondequiera que se encuentren.

Un "precedente peligroso"

Egipto, que en ocasiones acoge a líderes de Hamás para las negociaciones de la tregua, señaló en un comunicado que el ataque israelí sienta "un precedente peligroso" y es un "hecho inaceptable".

Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "la flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Catar".

Catar es un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN y también es la mayor sede del cuartel general regional de la Fuerza Aérea estadounidense en Oriente Medio.

Esta fue objeto de ataque por Irán hace tres meses, que precisamente terminó con la guerra de doce días entre Tel Aviv y Teherán.

La Casa Blanca calificó de desafortunado el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Catar, aunque indicó que fue informado por adelantado por parte de Israel y consideró que la acción, que tachó de "objetivo loable", ayuda a eliminar al movimiento islamista.

