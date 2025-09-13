Gobierno entrega 608 apartamentos en Santo Domingo Oeste

El Gobierno hizo entrega de 600 apartamentos del proyecto residencial Hato Nuevo IV, desarrollado por Familia Feliz. En la imagen la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el presidente ejecutivo del BanReservas, Leonardo Aguilera, ingeniero Dani Santos, viceministro de construcción del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. ( MATÍAS BONCOSKY. )

El Gobierno entregó la mañana de este sábado más de 600 nuevos apartamentos en el sector Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Esta iniciativa forma parte del programa Vivienda Feliz, que se desarrolla con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y otras instituciones.

Durante el acto, Peña destacó el impacto de este tipo de proyectos en la vida de las familias dominicanas. "Estas viviendas son un lugar donde van a nacer nuevos dueños", expresó.

Asimismo, señaló que la construcción de estos apartamentos constituye un paso hacia un país más inclusivo, con oportunidades que alcancen a todas las localidades.

"Con la entrega de estos apartamentos estamos generando oportunidades de crecimiento absolutamente para cada uno de ustedes. Este es solo el primer paso de una vida más estable para todos los que vivirán aquí", afirmó.

Agregó que ya son más de 13,000 las viviendas entregadas con título de propiedad y que decenas de miles han sido reparadas en todo el territorio nacional.

Entrega de bonos

Peña también valoró el aporte del Ministerio de la Mujer, que otorgó un bono a 36 jefas de familia, facilitándoles el acceso a su vivienda propia. "Ese apoyo cambia vidas, porque sin ese bono extra es imposible que ellas se hagan de un techo como el que se van a hacer en el día de hoy", puntualizó.

En el acto también se entregó la capilla Santa Teresa de Calcuta, localizada dentro del residencial.

En la actividad estuvieron presentes la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; y el viceministro de Construcción del Mived, Dani Santos, entre otros ejecutivos.