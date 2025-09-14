Abinader dice a funcionarios que no tolerará corrupción: "Puedo tener amigos, pero jamás cómplices"

El presidente Luis Abinader advirtió a funcionarios que no tolerará la corrupción por amigos que sean. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió la tarde de este domingo a sus funcionarios que no tolerará actos de corrupción y que, por eso, precisamente, fue que envió a la Procuraduría General de la República el informe que revela "irregularidades" en el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

A través de un mensaje que colgó en su red social X, el mandatario indicó que durante años ha combatido la impunidad y corrupción y por eso les pide "que no se equivoquen".

"Quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices", significó.

"En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo" Luis Abinader Presidente de la República “

"Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD", comenzó el jefe de Estado su contundente escrito.

"No permitiré impunidad de ningún tipo"

Abinader dijo que remitió a propia la titular de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, el informe de las "irregularidades" que han ocurrido en el Senasa". Esto dijo que lo hizo como "una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen".

Fue enfático al decirles que: "En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo".

El caso Senasa

El mandatario envió el informe a la Procuraduría General de la República a fines de que sean investigadas las "irregularidades" registradas en estos años en la entidad y cuyo monto ascendería a unos cinco mil millones de pesos.

El informe fue enviado el 13 de este mes por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, a pedido del presidente Luis Abinader.

Una de las revelaciones más graves fue la detección de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron autorizados y facturados como si hubiesen ocurrido. Según las denuncias, un "call center paralelo" operado por exempleados de la institución gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados.

