Abinader: se llevará hasta las últimas consecuencias el caso de las muertes en Santiago

El presidente abordó el tiroteo de las 5 muertes que ha generado conmoción. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La investigación por la tragedia que la semana pasada dejó cinco muertos durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en Santiago, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, manifestó ayer el presidente Luis Abinader.

Al aborda el caso que ha conmocionado a la sociedad y del que aún quedan todas las preguntas por responder, de su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que no se ocultará información y que se rendirá un informe completo a la población con pruebas y nombres, de manera que las personas implicadas sean sometidas a la justicia.

Raful acompañó al presidente durante LA Semanal, donde dijo que actualmente se está trabajando en la identificación de los responsables de las muertes, entre ellas la de un joven barbero cuya familia insiste en que no tenía vínculos con la banda criminal que la Policía dijo perseguía al momento de la tragedia.

Justificó que, aunque algunos agentes fueron suspendidos, todavía no se han revelado sus nombres porque la investigación de lo ocurrido sigue en curso.

"Por eso no hemos dado los nombres todavía, porque hay que esperar el trabajo del Ministerio Público para declarar la responsabilidad penal de cada una de las personas que pudieron estar involucradas y si realmente todos los agentes participantes tienen algún tipo de responsabilidad penal o uno más que otros".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/1e3392bf-eaba-455c-882c-9ecea0a3e232-57950687.jpg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, habla del caso de los cinco civiles muertos por policías en Santiago durante LA Semanal con la Prensa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Reforma policial

Sobre la reforma policial, Abinader expuso que la Comisión de Reforma ya entregó su propuesta y que está bajo la revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encargada de corregir aspectos constitucionales y legales.

Adelantó que el proyecto no será enviado directamente al Congreso Nacional, sino que antes se abrirá un proceso de consultas.

"Yo quiero que esa reforma de la Policía, y lo adelanto aquí, sea consultada previamente, antes de ir al Congreso Nacional. Que sea consultada con el liderazgo nacional, por la importancia que tiene".

Escándalo Senasa

Ante la pregunta de si el caso de Senasa podría ser "uno de los más grandes de corrupción denunciados", el mandatario recordó que el Ministerio Público es independiente, y que, por ende, no corresponde al Poder Ejecutivo ofrecer opiniones sobre este tema.

"Eso vamos a esperar que sea el Ministerio Público que actúe. Nosotros le hemos dado, como siempre, total libertad en este y en otros casos al Ministerio Público. Y ese caso está en el Ministerio Público. Cualquier opinión no es correcta, tiene que ser ya una opinión de ellos. Ellos tienen libertad de actuar".

Respecto al alza del dólar Al ser cuestionado sobre si se están tomando medidas para frenar el alza del dólar, Abinader aseguró que la tasa de cambio está bajo control. Dijo que el dólar ha disminuido más de cien puntos y que se ha estabilizado sobre los 62.00 pesos. "Creo que la compra, no la he visto en el día de hoy, pero la compra estaba entre 62 con 40 en promedio", acotó. Planteó que el panorama indica que habrá una tendencia a la baja en el sector cambiario. "O sea que había reducido más de 100 puntos y parece que va a reducir más. Por lo tanto, eso está en el día de hoy bajo control". Recordó que hay que tomar en cuenta factores que han influido en el mercado cambiario tales como el aumento de las remesas y de las exportaciones.