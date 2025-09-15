×
calidad de vida
calidad de vida

Abinader: el gobierno hace "todo lo posible" para mejor las condiciones de vida de la población

El mandatario respondió a una pregunta sobre el acceso a la luz, el agua potable y a la canasta básica familiar, como servicios para brindar felicidad a las personas

Abinader: el gobierno hace todo lo posible para mejor las condiciones de vida de la población
El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa de este 15 de septiembre de 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICINI)

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que su gestión "está haciendo todo lo posible por mejorar la calidad de vida de la población" dentro de las posibilidades que tienen.

El mandatario hizo el planteamiento al contestar una pregunta en LA Semanal con la Prensa en torno a si su gabinete estaba tomando las medidas para hacer feliz a la población que lo eligió por segundo mandato, tomando en cuenta que la "felicidad" ahora se está midiendo en base a suministrar servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, educación y acceso a la canasta básica familiar ante el alto costo de la vida.

Al abundar en su afirmación de que la gestión perremeísta ha mejorado la calidad de vida de los dominicanos, el jefe de Estado contestó con otra pregunta: "¿Y cómo lo hemos hecho?", a lo que señaló el aumento salarial como uno de los factores para lograrlo.

"Hemos aumentado el salario mínimo del sector privado no sectorizado y del sectorizado también, y eso ha aumentado significativamente la capacidad, el poder de compra real", precisó.

"Son salidas que no son inmediatas, pero que sí las hemos tomado para mejorar esa situación que yo sé que sufren los dominicanos."Luis AbinaderPresidente de RD

Con relación al acceso al agua potable, el jefe de Estado mencionó que el Gobierno está construyendo un acueducto que va a aumentar en un 20 % el agua en la zona norte y este de la ciudad de Santo Domingo.

"También estamos mejorando el de la zona oeste de Santo Domingo, que va a incrementar en alrededor de un 15 a un 20 % también (el suministro de agua en la zona)", refirió.

Define apagones como "odiosos"

En cuanto a los apagones, a los que definió como "odiosos" y algo que le preocupa, Abinader dijo que su administración está consciente de que tienen una situación eléctrica, pero dijo que están trabajando para mejorarla.

En ese sentido, indicó que trabajan para aportar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) 400 megas, de los cuales 200 deben entrar en los próximos dos meses y medio y los otros a finales de año.

Destacó que la realidad es que la República Dominicana tiene una demanda energética de 4,100 megas y que cuando asumió el poder (agosto de 2020) era de 2,700 megas.

Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.