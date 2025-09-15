Abinader explica el "tuit" que colgó y que provocó un avispero en el país

Luis Abinader, presidente de la República, dijo que "normalmente" manda tuits recordando la política contra la corrupción y la impunidad. ( FUENTE EXTERNA )

Ayer domingo el presidente de la República, Luis Abinader, publicó un mensaje en X que provocó un alboroto en la sociedad por su contenido. ¿Qué fue lo que dijo que incidió en los ánimos de tantas personas?

El contenido del post era una "advertencia" a los funcionarios de su gobierno para que no incurran en actos de corrupción, dejándoles claro que "tenía amigos, no cómplices" en actos contrarios a la ley.

El mensaje también hacía referencia a que por la lucha constante que ha mantenido contra la corrupción, fue que remitió el expediente con "las irregularidades" cometidas en el Servicio Nacional de Salud (Senasa). La entidad enfrenta una investigación de parte del Ministerio Público por una supuesta malversación y déficit que se estima en más de 21 mil millones de pesos.

¿Qué motivó el tuit?

Este lunes, el mandatario quiso minimizar el impacto del tuit que envió y lo calificó de "rutinario" en su lucha contra ese flagelo cuándo se le cuestionó si se trató de "una advertencia a todo el tren gubernamental".

El gobernante aseguró que habitualmente coloca ese tipo de mensajes en sus plataformas digitales.

"Yo normalmente mando tuits para recordar nuestra política de lucha contra la corrupción y contra la impunidad", acotó Abinader al contestar la pregunta que le se hizo en LA Semanal con la Prensa.

"Y ese es un tuit más que hemos enviado para recordarle a todos los funcionarios", agregó y a seguidas dio por finalizado el encuentro que cada lunes realiza en el Palacio Nacional.

El post de Abinader colgado en X provocó un avispero político, sobre todo por la parte en la que el jefe de gobierno dejó claro que "jamás será cómplice" de nadie en actos reñidos con la ley y que tiene cinco años siendo coherente en su combate a la corrupción e la impunidad. Además, les recordó a los servidores públicos que "no permitirá impunidad de ningún tipo" en su gestión.

Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD directamente a la procuradora @YeniBerenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no... — Luis Abinader (@luisabinader) September 14, 2025