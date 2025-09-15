Abinader presenta resultados del combate al narco: 226 mil kilos de drogas incautados en cinco años

El presidente Luis Abinader ofreció los datos sobre el combate al narcotráfico durante LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader resaltó este lunes los avances alcanzados en la lucha contra el narcotráfico durante los cinco años de su gestión, al presentar estadísticas oficiales que reflejan los esfuerzos realizados por su Gobierno para combatir este flagelo.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el mandatario ofreció detalles sobre las acciones emprendidas contra el tráfico de drogas, el microtráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.

Indicó que se han decomisado 226,046 kilogramos de drogas en cinco años, de los cuales 158,672.94 kilogramos corresponden a incautaciones realizadas en territorio nacional, mientras que 67,373.79 kilogramos fueron confiscados en el extranjero mediante operaciones conjuntas de inteligencia.

El jefe de Estado informó que, entre 2021 y 2025, se han detenido 182,815 personas vinculadas al tráfico y microtráfico de drogas, lavado de activos y delitos relacionados.

En cuanto a los recursos económicos incautados, el presidente precisó que se han decomisado más de 13 millones de dólares y 188 millones de pesos dominicanos, fruto de operativos vinculados al narcotráfico.

"Esta es una lucha continua. Lo peor que podemos hacer es no actuar. El narcotráfico destruye a nuestros jóvenes y a nuestras familias, y por eso seguiremos combatiéndolo con todas las herramientas disponibles", afirmó Abinader.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/7b72bcbd-ac62-46c8-ac27-d3aa450ba703-aff5b020.jpg El presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, habla en LA Semanal. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

EE. UU. respalda a RD en su lucha

El Gobierno de Estados Unidos propuso a la República Dominicana que presente una candidatura para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uno de los organismos clave en la lucha internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Tráfico interno de drogas

En operaciones contra el tráfico interno de drogas para consumo (OCTCI), se ejecutaron 9,685 allanamientos y 921,823 intervenciones en espacios públicos, resultando en 171,206 personas detenidas vinculadas a microtráfico y delitos conexos, con la incautación de más de 46,6 millones de gramos de drogas.

Los decomisos adicionales suman RD$145 millones de pesos, 595 mil dólares y 1,512 euros, junto con 1,443 armas de fuego, armas blancas, vehículos, motocicletas, teléfonos, radios de comunicación, chalecos antibalas, balanzas y máquinas tragamonedas. Todo ello respaldado por una modernización tecnológica y táctica para la seguridad nacional.