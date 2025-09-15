El Consejo Nacional de la Magistratura se reúne hoy para continuar proceso de evaluación de jueces

Reunión del Consejo Nacional de la Magistratura del viernes 25 de julio de 2025 en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá este lunes para definir la ruta a seguir en el proceso de evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en la designación de nuevos magistrados, tanto en este órgano del Poder Judicial como en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente que explicó que la sesión se celebrará en el Palacio Nacional, a las 3:00 de la tarde.

Desde su última reunión, celebrada el 25 de julio, el CNM ha estado inmerso en un proceso para establecer un cronograma para:

La evaluación del desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido siete años desde sus designaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución.

de los Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido desde sus designaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución. La convocatoria de postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia para ocupar la vacante generada por la reciente salida del magistrado Napoleón Estévez Lavandier , así como cualquier otra que surja tras la culminación del proceso de evaluación mencionado anteriormente, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución.

a jueces de la Suprema Corte de Justicia para ocupar la generada por la reciente salida del magistrado , así como cualquier otra que surja tras la culminación del proceso de evaluación mencionado anteriormente, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución. La convocatoria de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para cubrir las vacantes de dicho órgano, cuyo mandato concluye en julio de 2025, conforme al artículo 183 de la Constitución.

Última reunión

En esa pasada reunión también se acordó revisar el reglamento 1-19, que establece los criterios y el procedimiento para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de garantizar la calidad y eficiencia de su labor.

Para estos fines, se convocó a una consulta pública que finalizó en agosto, dirigida a los distintos sectores de la sociedad e interesados, para que envíen sus propuestas de modificación u opiniones sobre el reglamento.

A pesar de tratarse de una reunión del CNM, la prensa no fue convocada por ninguno de los canales oficiales del Gobierno.

