EE. UU. respaldará a República Dominicana para dirigir la oficina antidrogas de la ONU

Rebecca Márquez, directora de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la embajada estadounidense en el país junto al presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Gobierno de Estados Unidos propuso a la República Dominicana que presente una candidatura para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uno de los organismos clave en la lucha internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La propuesta fue anunciada este lunes por Rebecca Márquez, directora de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la embajada estadounidense en el país, durante su participación en LA Semanal con la Prensa.

Márquez explicó que el respaldo se basa en el "sólido historial" de la República Dominicana en materia de control de drogas y en su compromiso con los enfoques modernos de combate a la delincuencia.

Abinader valora el reconocimiento de Estados Unidos

El presidente Luis Abinader valoró el apoyo como un reconocimiento a las políticas implementadas por su administración en la lucha contra las drogas y el crimen organizado.

"Estados Unidos nos apoya en esa candidatura y estamos seguros de que, con el respaldo de los países amigos, por primera vez República Dominicana podrá dirigir esa importante oficina", declaró el mandatario.

Abinader aclaró que se trata de una posición con alcance global, no regional, lo que permitiría al país alertar desde una plataforma internacional sobre temas como la crisis de seguridad en Haití, al responder una pregunta de un periodista acerca de la responsabilidad de asumir esa oficina.

"Indudablemente, Haití enfrenta muchos problemas de narcotráfico debido a su situación de inseguridad. Desde la UNODC podríamos llamar la atención sobre ese tema", dijo.

¿Qué es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es una agencia de la ONU que lucha contra las drogas y el crimen organizado transnacional, el terrorismo internacional y la corrupción política. Fue creada para ayudar a la ONU a dar una respuesta coordinada e integral a estos problemas interrelacionados. La UNODC trabaja para educar al mundo acerca de los peligros del uso indebido de drogas y para fortalecer la acción internacional contra la producción y el tráfico de drogas y la delincuencia relacionada con las drogas. A fin de alcanzar sus objetivos, la UNODC desarrolla una amplia gama de iniciativas, incluidos proyectos de desarrollo alternativo, la vigilancia de cultivos ilícitos y programas de lucha contra el blanqueo de dinero.