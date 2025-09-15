La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el Gobierno trabaja en la identificación de responsabilidades por la muerte de cinco personas durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en Santiago, entre ellas un joven barbero cuya familia insiste en que no tenía vínculos con la banda criminal bajo investigación.

Raful explicó que, aunque algunos agentes de la Policía Nacional han sido suspendidos, todavía no se han revelado sus nombres porque la investigación continúa en curso y se busca determinar qué nivel de responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados. Señaló que actualmente se levantan pruebas, como videos, rastros e informes de cámaras de vigilancia, en coordinación con el Ministerio Público.

“Por eso no hemos dado los nombres todavía, porque hay que esperar el trabajo del Ministerio Público para declarar la responsabilidad penal de cada una de las personas que pudieron estar involucradas y si realmente todos los agentes participantes tienen algún tipo de responsabilidad penal o uno más que otros”, declaró ante una pregunta en LA Semanal.

La ministra aseguró que “más temprano que tarde” se rendirá un informe completo a la población con pruebas y nombres, de manera que las personas implicadas sean sometidas a la justicia.

Raful recalcó que no habrá ocultamiento de información y que el proceso se enmarca en el compromiso del Gobierno de transparentar la actuación de los cuerpos de seguridad.

“El resultado de esta investigación va a ser más que una demostración para que la gente confíe en los pasos que hemos comenzado a dar de avance en una transformación cultural dentro de la Policía Nacional y estructural que inició con la reforma”, dijo, vinculando el caso con los esfuerzos de depuración de la institución.

Abinader insiste en una reforma policial consultada

En el mismo espacio, el presidente Luis Abinader se refirió a la reforma policial en curso. Explicó que la Comisión de Reforma ya entregó su propuesta y que esta se encuentra bajo revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con miras a corregir aspectos constitucionales y legales.

El mandatario adelantó que el proyecto no será enviado directamente al Congreso Nacional, sino que antes se abrirá un proceso de consultas con el liderazgo político y social del país, debido a la trascendencia que implica una transformación de la Policía Nacional.

“Yo quiero que esa reforma de la Policía, y lo adelanto aquí, sea consultada previamente, antes de ir al Congreso Nacional, sea consultada con el liderazgo nacional por la importancia que tiene”, subrayó.

Abinader reiteró que la investigación por el suceso en Santiago debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, como parte de la línea de su Gobierno de fortalecer la institucionalidad y garantizar la independencia del Ministerio Público en cada proceso.