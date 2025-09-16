Gobierno inicia proyecto de titulación para más de mil familias en Palo Verde, Montecristi

Hasta la fecha el programa de titulación ha impactado a más de 132 mil familias que por más de 30, 40 y hasta 50 años habían ocupado terrenos propiedad del Estado dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano dejó iniciados este martes los trabajos técnicos, sociales y legales de un nuevo proyecto de titulación en el distrito municipal Palo Verde, en la provincia Montecristi.

La iniciativa será ejecutada a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN).

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, informó que la iniciativa beneficiará a más de mil familias.

El funcionario explicó que los trabajos abarcarán las parcelas 32-A, 32-B, 32-C y 34-B, del distrito catastral No. 02, impactando los sectores San Martín de Porres, La Reforma, Los Solares, El Ahogado y Barrio Chijo.

Familias de Palo Verde

Francisco Guillermo García, director del IAD, destacó que este proyecto de titulación "es la mejor garantía de progreso y seguridad que pueden recibir las familias de Palo Verde".

De su lado, el director distrital de Palo Verde, Lucho Reyes, agradeció al presidente Luis Abinader por incluir a esa demarcación en el programa.

Indicó que desde hace décadas los comunitarios esperaban la titulación de sus tierras.

Hasta la fecha el programa de titulación ha impactado a más de 132 mil familias que por más de 30, 40 y hasta 50 años habían ocupado terrenos propiedad del Estado dominicano.