El presidente Luis Abinader supervisó la noche de este miércoles los trabajos de construcción del paso a desnivel ubicado en la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste.

"Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente los avances de esta importante obra", expresó el mandatario en X.

Agregó: "Seguimos trabajando, intensamente, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de los dominicanos".

Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente la los avances de esta importante obra. Seguimos trabajando, a toda hora, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de... pic.twitter.com/yKg13UgAx2 — Luis Abinader (@luisabinader) September 18, 2025

La construcción del paso a desnivel forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura financiados con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión de Aerodom con el Estado Dominicano, "lo que ha permitido destinar fondos adicionales a iniciativas estratégicas para mejorar la conectividad en Santo Domingo y otras zonas del país", indicó la Presidencia en una nota de prensa sobre la visita de supervisión del presidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/bab93846-acda-4a11-9565-252ccc5ea352-e58f57d8.jpg Vista aérea del paso a desnivel que se construye en la intersección de la Isabel Aguiar con 27 de Febrero. (FUENTE EXTERNA)

El Gobierno destacó que esta obra tendrá un impacto directo en la reducción de los congestionamientos en una de las intersecciones más transitadas de la capital, beneficiando a miles de conductores y ciudadanos que diariamente transitan por este punto.

La fecha prevista para la inauguración de la obra es el próximo mes de octubre.