Abinader supervisará este viernes los trabajos del muro fronterizo en Dajabón

El mandatario también inaugurará la carretera que da acceso al salto Aguas Blancas, en Constanza

    Abinader supervisará este viernes los trabajos del muro fronterizo en Dajabón
    El presidente Luis Abinade durante una visita al muro fronterizo en Dajabón. (DIARIO LIBRE)

    El presidente Luis Abinader supervisará este viernes la continuidad de los trabajos de construcción del muro fronterizo en la provincia de Dajabón y la planta de energía que se construye en Manzanillo, Montecristi, informó este miércoles la Dirección de Prensa del Presidente.

    Durante la visita, el jefe de Estado constatará los avances de esta obra que forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno para reforzar la seguridad y el control en la zona limítrofe.

    El presidente Luis Abinader durante otra visita al muro fronterizo. (FUENTE EXTERNA)

    Montecristi

    La agenda del mandatario empezara a las 10:30 de la mañana en Manzanillo, provincia Montecristi, donde visitará la planta eléctrica Energía 2000, en proceso de construcción. 

    Constanza

    El presidente culminará su recorrido en Constanza, donde dejará inaugurada la carretera que conduce al salto de Aguas Blancas, vía que facilitará el acceso a uno de los principales atractivos del turismo ecológico de la región.

