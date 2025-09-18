Abinader va a la ONU, pero pospone encuentros con comunidad dominicana en Boston y Nueva York

El presidente Luis Abinader durante una Asamblea General de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader pospuso los encuentros que tenía programados con la comunidad dominicana residente en Boston y Nueva York, Estados Unidos, que se realizarían en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU.

La información fue ofrecida este miércoles por el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero, quien explicó que el mandatario decidió reprogramar las reuniones por considerar que el tiempo disponible no era suficiente para brindar a la diáspora la atención que merece.

"La comunidad dominicana en el exterior es trabajadora y pujante, y requiere un espacio más amplio y especial para ser escuchada. Por eso, el presidente ha decidido reunirse con ellos en otra ocasión que permita una mayor dedicación", indicó Caminero.

Todavía la Presidencia no ha comunicado la fecha en que el mandatario viajará a Nueva York para la asamblea de la ONU.

La nueva fecha de los encuentros será anunciada próximamente.

Agenda en la ONU sigue sin cambios

A pesar de la reprogramación de los encuentros con la diáspora, Abinader continuará con su agenda oficial en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, como estaba pautado.

El jefe de Estado pronunciará un discurso ante la Asamblea General y sostendrá varias reuniones bilaterales de alto nivel, enfocadas en fortalecer relaciones diplomáticas y abordar temas de interés común.

Entre los encuentros confirmados se destacan:

Reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

Encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres

Cena-recepción con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump

Reunión con el ex primer ministro británico, Tony Blair

"El presidente busca un acercamiento más directo con líderes y figuras influyentes a nivel internacional, con el fin de consolidar los vínculos diplomáticos y económicos de la República Dominicana", agregó Caminero.