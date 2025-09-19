×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Muro fronterizo
Muro fronterizo

VIDEO | Abinader deja en funcionamiento un sistema de videovigilancia con fibra óptica en Dajabón

El mandatario explicó que la nueva tecnología, que va desde Manzanillo a Dajabón, está diseñada para reforzar la seguridad fronteriza

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

El presidente Luis Abinader realizó este viernes una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la segunda etapa del muro fronterizo en la provincia Dajabón, donde además dejó en funcionamiento un sistema de videovigilancia conectado de 25 kilómetros de fibra óptica.

El mandatario explicó que la nueva tecnología, que va desde Manzanillo a Dajabón, está diseñada para reforzar la seguridad fronteriza mediante cámaras y sistemas de comunicación enlazados a la red de fibra óptica.

Destacó que este tipo de infraestructura será instalada también en la zona sur de la frontera.

"Siempre hemos dicho que se trata de una verja perimetral tecnológica y hoy ya podemos ver cómo avanza con un sistema de vigilancia que fortalecerá el control de esta línea divisoria", señaló Abinader.

El gobernante expresó que las obras forman parte de la estrategia integral para reforzar la seguridad nacional y el control de la frontera con Haití.

Expandir imagen
El presidente Luis Abinader escucha las explicaciones durante la visita de supervisión a los trabajos del muro fronterizo.
El presidente Luis Abinader escucha las explicaciones durante la visita de supervisión a los trabajos del muro fronterizo. (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ)
Expandir imagen
La caravana presidencial llegando a Dajabón para dar seguimiento a la construcción del muro fronterizo
La caravana presidencial llegando a Dajabón para dar seguimiento a la construcción del muro fronterizo (DIARIO LIBRE /ANEUDY TAVÁREZ )
Expandir imagen
Tramo del muro fronterizo. 
Tramo del muro fronterizo. (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ)

Durante el recorrido, el jefe de Estado estuvo acompañado de los altos mandos militares.

RELACIONADAS

Segunda etapa del muro

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que la ampliación de este nuevo trayecto incluye la construcción de ocho torres de vigilancia, 40 alcantarillas tipo tubo, otras 10 alcantarillas tipo cajón y dos puentes.

De acuerdo con el reporte ofrecido por el ministro, ya se han completado siete kilómetros de los 13 en proceso, con 1.5 kilómetros compactados.

Informó que en aproximadamente dos semanas se iniciará la construcción de la zanja y la preparación para el vaciado del muro de la segunda etapa.

Asimismo, dijo que se trabaja de manera paralela en la iluminación del perímetro y en la extensión del sistema de fibra óptica hacia Capotillo.

Visita a planta eléctrica

Tras el recorrido, Abinader se trasladó a Manzanillo, en la provincia Montecristi, para visitar a la planta eléctrica de Energía 2000, sector.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.