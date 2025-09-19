Anuncian licitación para construcción de cárceles en medio de sobrepoblación penitenciaria

Tras la publicación de Diario Libre que reveló una alarmante sobrepoblación carcelaria del 157 % en el país, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) anunció este viernes la apertura de una licitación pública para la construcción de nuevos centros penitenciarios en distintas provincias.

Esta convocatoria, identificada bajo la referencia Mivhed-CCC-LPN-2025-0019, se realiza conforme a lo estipulado en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

De acuerdo con el llamado oficial emitido por el Comité de Compras y Contrataciones del Mivhed, el proceso está disponible para todos los interesados que cumplan con los requisitos legales y estén debidamente registrados en el Registro de Proveedores del Estado, gestionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Los interesados pueden acceder al Pliego de Condiciones Específicas a través del portal institucional del Mivhed (www.mived.gob.do) o del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) (www.dgcp.gob.do), donde podrán gestionar sus propuestas.

Fechas del proceso

Las propuestas técnicas "Sobres A" y propuestas económicas "Sobres B" serán recibidas en sobres cerrados y sellados en presencia de un notario público el próximo jueves 6 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Dirección de Compras y Contrataciones del Mivehd. También se aceptarán propuestas a través del portal electrónico del SECP hasta esa misma fecha y hora.

El acto de apertura de los Sobres A se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, en el mismo edificio institucional, con la presencia de un Notario Público.

Crisis penitenciaria

El reportaje de Diario Libre sobre la crisis penitenciaria revela que las cárceles dominicanas operan con un 157 % de sobrepoblación, con 24,671 internos en recintos diseñados solo para 15,701 plazas.

Esto significa que más de 8,000 personas privadas de libertad viven en condiciones de hacinamiento extremo, lo que convierte a RD en uno de los países de la región con mayor presión penitenciaria.

En el reporte, se detalla que más del 60 % de los internos están en prisión preventiva, es decir, sin condena definitiva, lo que agrava la saturación y mantiene a miles de personas en espera de juicio dentro de recintos que ya superaron su capacidad.

Entre los recintos que ilustran la magnitud del problema, figuran la cárcel de La Victoria, construida para 2,103 personas, pero actualmente aloja más del doble. Asimismo, en el mismo escenario crítico se encuentra Najayo Hombres, con una capacidad para 1,137 internos, pero que tiene actualmente más de 2,300.

En La Vega, el penal fue diseñado para 730 reclusos y cuenta con 1,793. Ambas prisiones exceden el doble del número que les corresponde.

A estas cárceles se suman al menos otras diez instalaciones penitenciarias entre ellas figuran el Centro 19 de Marzo, en (Azua vieja), Baní hombres, Kilómetro 15 de Azua, San Juan, Pedernales, Montecristi, San Pedro y Santiago Rodríguez.

La nota publicada el 9 de junio indica que, en medio de esta crisis, el traslado de reclusos desde La Victoria hacia el nuevo centro penitenciario de Las Parras, con un primer grupo previsto de 2,400 internos, se plantea como una salida urgente para aliviar el hacinamiento. Sin embargo, este nuevo penal aún no entra en funcionamiento, y su construcción permanece en un 65 % de avance.

