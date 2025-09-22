El presidente Abinader califica de "inaceptable" falla eléctrica en el aeropuerto Las Américas

El presidente Luis Abinader habla sobre la falla elécrica en el AILA durante LA Semanal con la Prensa. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader calificó este lunes como "totalmente inaceptable" la falla eléctrica ocurrido este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y advirtió que, en caso de comprobarse negligencias, "habrá consecuencias".

El mandatario informó que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, convocó al Consejo de la Autoridad Aeroportuaria, del cual es presidente, para investigar las causas del fallo eléctrico.

"Porque situaciones como esa, para nuestro Gobierno, es totalmente inaceptable, y estamos dándole seguimiento y, si hubo negligencia, pues habrá consecuencias", expresó Abinader antes de abordar su vuelo hacia Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Ya se restableció el servicio

Ayer, a las 9:18 de la mañana, el AILA experimentó una falla eléctrica, una avería en un equipo encargado de redistribuir la energía hacia las subestaciones internas. El último reporte de la institución indica que 47 vuelos fueron afectados, de los cuales 29 eran de llegada y 18 de salida.

Sin electricidad, las mangas que conectan los aviones a la terminal quedaron inoperantes y los pasajeros debieron desembarcar por escaleras y caminar acalorados. Los equipajes fueron manejados manualmente a la llegada y salida de los vuelos, lo que acrecentó los retrasos.

Las operaciones se restablecieron parcialmente a las 2:15 p.m., pero fue cuatro horas después, (a las 6:05 p.m.), que, según Aerodom, se activó el 100 % de la instalación.

Como resultado de la falla del sistema, se desviaron seis vuelos a Punta Cana: Spirit 1567 (Orlando), United 1984 (Newark), Delta 1917 (Nueva York JFK), United 2404 (Newark), Copa 298 (Panamá) y Arajet 1503 (Bogotá).

El aeropuerto Cibao, en Santiago, recibió los vuelos Delta 1958 (Atlanta), JetBlue 1009 (Nueva York JFK) y American Airlines 2367 (Miami). Además, se cancelaron los vuelos 9961, de la aerolínea Delta (Atlanta), y el 605, de JetBlue (Orlando).

A las 2:00 de la madrugada de hoy se registró otra interrupción que, de acuerdo con Aerodom, fue necesaria para sustituir un generador. La empresa indicó que, tras la intervención, el servicio eléctrico fue restablecido de manera segura y oportuna, sin que se produjeran alteraciones en los vuelos programados para este lunes.

