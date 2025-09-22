Abinader hablará este miércoles en la ONU: ¿cuáles temas tratará?

El presidente de la República, Luis Abinader, durante un discurso en Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. ( DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, viajó este lunes a Nueva York, donde el miércoles dará su discurso en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el que expondrá la posición del país frente a los principales desafíos globales.

El jefe de Estado pronunciará su alocución aproximadamente a las 12:50 del mediodía.

Se espera que, como en las anteriores, exponga ante la comunidad internacional la crisis haitiana y solicite ayuda para el vecino país.

Luego de su ponencia, el mandatario regresará al país ese mismo día en horas de la noche.

El 24 de septiembre es feriado en la República Dominicana, Día de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.

Abinader ha insistido en múltiples foros multilaterales en la necesidad de que la comunidad internacional asuma con responsabilidad el acompañamiento a Haití para superar su prolongada inestabilidad, que, ha señalado, representa una amenaza no solo para la región, sino para el hemisferio.

Agenda del presidente Abinader en Nueva York

A su llegada la noche de este lunes, asistirá a una cena con inversionistas.

Para mañana, martes 23 de septiembre, Abinader participará en la apertura del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contará con las intervenciones del secretario general de la ONU, António Guterres; así como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; entre otros.

Posteriormente, sostendrá reuniones bilaterales con Su Majestad Abdalá II bin Al-Hussein, Rey de Jordania, y con Qu Dongyu, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

También se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas, con Andrés Gluski, CEO de AES Global Energy, y participará en un encuentro organizado por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas globales, donde además tendrá una intervención sobre el impulso del crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

Además, el jefe de Estado asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el 80º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Abinader concluirá su agenda del martes con una cena junto a empresarios iberoamericanos convocada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y del Adam Smith Center for Economic Freedom.