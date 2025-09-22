Esta será la agenda del presidente Abinader en Nueva York

El presidente Luis Abinader durante una participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ( DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader viajará este lunes en la tarde a Nueva York para participar en el 80.º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado informó que regresará al país el miércoles en la noche, tras agotar una amplia agenda de reuniones bilaterales, encuentros con inversionistas y foros multilaterales.

Esta noche en Nueva York, el mandatario participará en una cena privada con inversionistas.

El martes

El martes, a las 8:45 de la mañana, asistirá a la apertura del debate general de la Asamblea General de la ONU, que incluirá intervenciones del secretario general António Guterres, presidente de la Asamblea General, y los mandatarios de Brasil, Estados Unidos, entre otros.

Durante la jornada, el presidente sostendrá una reunión bilateral con QU Dongyu, director general de la FAO, quien le había invitado a pronunciar el discurso inaugural en la próxima conferencia anual del organismo en Roma.

Sin embargo, Abinader indicó que no podrá asistir, sin ofrecer mayores detalles.

También se reunirá con su majestad Abdalá II bin Al Hussein, rey de Jordania, a quien definió como un aliado estratégico y un puente hacia el mundo árabe.

Asimismo, tiene programados encuentros con el Consejo de las Américas, con el CEO de AES Global Energy, Andrés Gluski, y con líderes empresariales e inversionistas globales en una actividad del Atlantic Council, donde intervendrá sobre el impulso al crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

Recepción que ofrecerá Trump

En la noche, el presidente asistirá a la recepción oficial ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de Estado que participan en la Asamblea General.

La jornada concluirá con una cena organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Adam Smith Center for Economic Freedom, junto a empresarios iberoamericanos.

Actividades del miércoles

El miércoles, Abinader comenzará el día participando en la Cumbre Anual de Concordia 2025, donde será entrevistado por Nicholas Logothetis sobre temas clave como democracia, economía global, seguridad, derechos humanos e innovación tecnológica.

Más adelante, sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien solicitó el encuentro.

El presidente dijo que aprovechará la reunión para abordar la crisis en Haití, según informó en LA Semanal con la Prensa del pasado lunes.

El discurso del presidente Abinader

A las 12:50 p.m. del miércoles, el presidente pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que expondrá la posición del país frente a los principales desafíos globales.

Será su quinta intervención en este foro internacional, y se espera que, como en ocasiones anteriores, haga un llamado urgente a la comunidad internacional para atender la situación en Haití.

El mandatario regresará al país esa misma noche, feriado del 24 de septiembre, Día de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.