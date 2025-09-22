×
LA Semanal con la Prensa de Abinader que duró seis minutos y 46 segundos; ¿qué dijo?

El mandatario tenía que salir del país urgente para su viaje a Estados Unidos

LA Semanal con la Prensa de Abinader que duró seis minutos y 46 segundos; ¿qué dijo?
El presidente de la República, Luis Abinader, se despide luego de encabezar LA Semanal con la Prensa de este 22 de septiembre de 2025. Tan pronto terminó se dirigió a un viaje hacia Nueva York, Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

LA Semanal con la Prensa es un encuentro que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, cada lunes con periodistas y representantes de medios de comunicación para presentar un tema de su gobierno y contestar preguntas. Regularmente tiene una duración de una hora.

El encuentro tiene dos años y casi un mes que se realiza y, en muy pocas ocasiones, ha dejado de hacerse. Nació el 23 de agosto de 2023.

LA Semanal de este lunes fue única y especial. Duró menos de siete minutos, exactamente seis minutos y 46 segundos, en un hecho fuera de lo común, inusual y sorprendente.

Tenía premura por el viaje

Pero que ocurriera de esa manera tiene un motivo y el propio presidente Abinader lo explicó en el encuentro. Estaba apresurado por su viaje fuera del país por compromisos de política exterior.

El gobernante dijo que realizó la reunión con la prensa por la costumbre que tiene de hacerla. Refirió que tenía que retirarse del Palacio Nacional en lo inmediato para tomar un vuelo con destino a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde estará hasta el miércoles y uno de los puntos más importantes de su agenda será su participación en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Esta es la semana de los presidentes en Nueva York, de la ONU, y hay ciertas restricciones de viaje, de hora y de llegada. Por lo tanto, termino inmediatamente y voy a tener que salir", subrayó.

Precisamente, en LA Semanal con la Prensa de este lunes el tema que el mandatario presentó fue la agenda que desarrollará mientras esté fuera de la República Dominicana.

Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.