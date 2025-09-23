Luis Abinader sostiene reunión con el rey de Jordania en el marco de la Asamblea General de la ONU

El presidente Luis Abinader (izquierda) junto al rey de Jordania, Abdalá II bin Al-Hussein (derecha), durante el encuentro en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión este martes con el rey de Jordania, Abdalá II bin Al-Hussein, con quien abordó temas de interés común orientados a fortalecer los lazos de cooperación y las relaciones bilaterales, en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A través de una nota de prensa, se informó que durante el encuentro ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener espacios de diálogo permanente, así como en la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre sus países en un clima de respeto y colaboración mutua.

En el marco de su agenda oficial en la Asamblea General de la ONU, el mandatario tiene previsto celebrar reuniones bilaterales, que incluyen a QU Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, el jefe de Estado sostendrá encuentros con ejecutivos del Consejo de las Américas, el CEO de AES Global Energy, y participará en un foro organizado por el Atlantic Council.

Abinader también asistirá a una recepción oficial ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concluirá su jornada con una cena junto a empresarios iberoamericanos, organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

Participación en la Asamblea General

Luis Abinader inició su agenda de este martes participando en la apertura del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, encabezada por el secretario general del organismo, Antonio Guterres.

Durante la jornada, el jefe de Estado y otros líderes mundiales dieron inicio a los debates sobre la situación global, con miras a construir respuestas comunes ante los desafíos actuales.

El presidente Abinader tiene previsto pronunciar su discurso oficial este miércoles 24 de septiembre, a las 2:50 de la tarde, donde presentará la visión y propuestas de la República Dominicana frente a los grandes retos que enfrenta la humanidad.