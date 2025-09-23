Gobierno aprueba proyecto de ley del presupuesto para el año 2026 por RD$1 billón 744,000 millones

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, durante el anuncio de la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026, en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Consejo de Ministros conoció y aprobó este martes el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026, el cual será remitido al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, conforme establece la Constitución de la República.

El Presupuesto 2026 asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1% del PIB.

Tras la reunión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, detalló que el presupuesto incluye fondos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como para la implementación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Paliza informó que se asignará RD$3,700 millones para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Asimismo, se destinarán RD$6,000 millones para la implementación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el impulso de la inversión pública, que alcanzará un 2.5% del PIB.

El gasto de capital proyectado para 2026 será de RD$7,354.6 millones, superior al presupuesto reformulado 2025, y RD$39,000 millones más en relación al presupuesto inicial 2025.

Se proyecta que los servicios sociales representen aproximadamente el 46 % del gasto total.

Entre los compromisos del Gobierno destacan la garantía del 4 % del PIB para educación, incrementos en salud, seguridad social y la asignación de mayores recursos a deportes, en ocasión de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-13352-pm-9243826b.jpeg La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro José Ignacio Paliza, durante la celebración del quincuagésimo segundo Consejo de Ministros, en el que se conoció y aprobó el proyecto de presupuesto para el 2026. (FUENTE EXTERNA)

Además, la asignación presupuestaria contempla la profundización de medidas orientadas a una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Un ejemplo de ello es la reciente fusión del Ministerio de Hacienda y Economía, como parte de los esfuerzos de racionalización administrativa.

Servicios sociales representarán el 46 % del gasto total

El ministro Paliza destacó que aproximadamente el 46 % del gasto total estará destinado a servicios sociales, reafirmando la prioridad del Gobierno en áreas clave como educación, salud, seguridad social y deporte.

Entre los compromisos asumidos se incluye:

El cumplimiento del 4 % del PIB para el sector educativo

Aumentos en los recursos destinados al área de salud y la seguridad social,

Una mayor inversión en el deporte, con motivo de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en el país

"El Presupuesto 2026 reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la gente. Es un instrumento que prioriza la inversión en áreas sociales, garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y sienta las bases para continuar transformando nuestro país con eficiencia y transparencia", expresó el ministro Paliza.

De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, presentó los lineamientos generales de la propuesta, basados en un marco macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB real de 4.5 % y una inflación promedio de 4 % para el año entrante.

Durante la sesión, también se conocieron avances en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), expuestos por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, así como el seguimiento a diez metas prioritarias del Gobierno en áreas como agricultura, energía y minas, e industria y comercio. En este punto intervinieron los ministros Limber Cruz (Agricultura), Joel Santos (Presidencia) y el viceministro Johannes Kelner.

Asimismo, el viceministro Luis Madera Sued presentó la Priorización de Programas del Gobierno 2026, como parte de los mecanismos de planificación, monitoreo y rendición de cuentas de las políticas públicas.

El encuentro concluyó con las palabras de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez, quien reafirmó el compromiso del Gobierno con la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los recursos del Estado.