El presidente Abinader llega a la sede de la ONU para participar en la Asamblea General

Llegada del presidente Luis Abinader a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, para participar en el inicio de los debates del 80º período de sesiones de la Asamblea General. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó este martes a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el estado de Nueva York, Estados Unidos, para participar en el inicio de los debates del 80º período de sesiones de la Asamblea General del organismo internacional.

Dentro del marco de la agenda en la Asamblea de la ONU, el presidente Abinader sostendrá reuniones bilaterales con el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein; y con el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu.

También se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas, con el CEO de AES Global Energy y participará en un foro del Atlantic Council.

Abinader asistirá a la recepción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concluirá la jornada con una cena junto a empresarios iberoamericanos organizada por el CEAPI y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

La alocución

Se tiene previsto que Luis Abinader pronuncie su alocución en las sesiones de la Asamblea General después del mediodía del miércoles, donde expondrá la posición del país frente a los principales desafíos globales.

Asimismo, se espera que, como en asambleas anteriores, exponga ante la comunidad internacional la crisis haitiana y solicite ayuda para el país vecino.

El mandatario regresará al país la noche del miércoles.