Gobierno conoce proyecto de ley del presupuesto para el año 2026 por RD$1 billón 744,000 millones

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, durante el anuncio de la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026, en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Consejo de Ministros conoció y aprobó este martes el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026, el cual será remitido al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, conforme lo establece la Constitución de la República.

El presupuesto del 2026 asciende a 1 billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del producto interno bruto (PIB).

Para el próximo año, se proyecta un gasto de capital de 7,354.6 millones, unos 39,000 millones de pesos más con relación al presupuesto inicial del 2025. En tanto, la inversión pública alcanzará un 2.5 % del PIB.

Tras la reunión del Consejo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que este presupuesto incluye la asignación de 3,700 millones para la organización de la vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Asimismo, se destinarán 6,000 millones de pesos para la implementación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).

Además de destinar, como cada año, el 4 % del PIB para la educación, el Gobierno se comprometió a incrementar las asignaciones presupuestarias de los sectores salud, seguridad social y deportes.

Este proyecto de ley también contempla la eficientización de los recursos públicos producto de la fusión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (ahora Ministerio de Hacienda y Economía).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-13352-pm-9243826b.jpeg La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro José Ignacio Paliza, durante la celebración del quincuagésimo segundo Consejo de Ministros, en el que se conoció y aprobó el proyecto de presupuesto para el 2026. (FUENTE EXTERNA)

Gasto en servicios sociales

Paliza destacó que aproximadamente el 46 % del gasto total estará destinado a servicios sociales.

"El Presupuesto 2026 reafirma el compromiso del Gobierno con la gente. Es un instrumento que prioriza la inversión en áreas sociales, garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y sienta las bases para continuar transformando nuestro país con eficiencia y transparencia", expresó el ministro de la Presidencia.

Crecimiento económico e inflación esperados De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, presentó los lineamientos generales de la propuesta, basados en un marco macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB real de 4.5 % y una inflación promedio de 4 % para el año entrante.

Programas

Durante la sesión, también se conocieron avances en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), expuestos por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, así como el seguimiento de diez metas prioritarias del Gobierno en áreas como agricultura, energía y minas, e industria y comercio.

En este punto intervinieron los ministros Limber Cruz (Agricultura), Joel Santos (Presidencia) y el viceministro Johannes Kelner (Industria, Comercio y Mipymes).

Asimismo, el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó la Priorización de Programas del Gobierno 2026, como parte de los mecanismos de planificación, monitoreo y rendición de cuentas de las políticas públicas.

El encuentro concluyó con las palabras de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez, quien reafirmó el compromiso del Gobierno con la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los recursos del Estado.