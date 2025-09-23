Milagros Ortiz Bosch presenta la campaña nacional "Protegiendo lo Nuestro con Integridad"

La directora de Digeig, Milagros Ortiz Bosch habla sobre la campaña contra la corrupción "Protegiendo lo Nuestro con Integridad". ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) presentó este martes la campaña nacional "Protegiendo lo Nuestro con Integridad", que busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

La campaña fue entregada por la directora de Digeig, Milagros Ortiz Bosch al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en su despacho. También estuvo presente la directora jurídica de Digeig, Delta Paniagua Feliz.

El objetivo es visibilizar las conductas sancionadas por la ley, promover la ética en el servicio público y motivar a los ciudadanos a denunciar irregularidades que afecten el uso correcto de los recursos del Estado, indica una nota de prensa.

Ortiz Bosch resaltó la importancia de esta acción al señalar: "La integridad no se predica, se practica. Con esta iniciativa reafirmamos que cada funcionario tiene el deber de ser ejemplo de transparencia y cumplimiento de las normas, y cada ciudadano el derecho y la responsabilidad de denunciar cuando se vulnera lo que es de todos: protegiendo lo nuestro, protegemos la democracia".

Una campaña nacional con acciones concretas

El documento señala que las máximas autoridades de la entidades públicas están colocando en sus instituciones el afiche oficial acompañados de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (Cigcn), los Responsables de Libre Acceso a la Información Pública y los Oficiales de Cumplimiento (OI) con el mensaje de compromiso institucional de la máxima autoridad y la difusión de fotografías en redes sociales con el hashtag #ProtegiendoLoNuestro, junto al enlace de denuncias ciudadanas: denunciaspepca.pgr.gob.do

Precisa que la Presidencia de la República y todas las entidades oficiales acompañarán y apoyarán la campaña en sus portales y redes institucionales.

Las organizaciones académicas, y de la sociedad civil, participarán como aliados estratégicos para amplificar el mensaje con talleres y conferencias en las instituciones públicas sobre el Nuevo Código Penal y sus implicaciones en lo público.

La Digeig reafirmó que la ética, la integridad y la transparencia son pilares fundamentales de la gestión pública, y que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida que debe ser asumida por funcionarios y ciudadanos por igual.

Precisó que las denuncias ciudadanas pueden ser realizadas a través del portal denunciaspepca.pgr.gob.do.