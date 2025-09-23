El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, hizo un llamado este martes al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) para que active todos los mecanismos a su disposición con el fin de generar una respuesta rápida, integral y efectiva del Consejo de Seguridad de la ONU en Haití.

Álvarez advirtió que los efectos de la crisis haitiana repercuten en República Dominicana y ponen en peligro la estabilidad de la región.

El canciller destacó que, en ese mismo espíritu, el presidente Luis Abinader tomó la iniciativa de dirigirse en junio pasado a los miembros del Consejo de Seguridad mediante cartas, subrayando la urgencia de una decisión sobre Haití.

Asimismo, resaltó que, a inicios de este mes, Abinader envió nuevas comunicaciones a los presidentes de la República Popular China y de la Federación Rusa, expresando el firme respaldo de República Dominicana al proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos, e invitándolos a la búsqueda de una salida a la altura de la magnitud de la crisis haitiana.

Dijo que, para lograr la efectividad de una nueva misión en Haití, lo importante es que el mandato sea robusto y claro.

"Se requiere diversificar las contribuciones de cada nación, de acuerdo con sus capacidades nacionales, ya sea con recursos financieros, personal especializado, apoyo logístico, equipamiento o servicios técnicos apropiados. República Dominicana, por su parte, continuará ofreciendo asistencia médica al personal de la MSS, como lo ha venido haciendo desde hace más de un año", dijo el ministro al participar en la reunión del Grupo Consultivo Ad Hoc sobre Haití, convocada por Canadá y Haití.

Sanciones y embargo de armas

"Continuamos considerando indispensable fortalecer el comité de sanciones y el embargo de armas, cumpliendo con el mandato de la resolución 2653 (21 de octubre de 2022). En este sentido, hacemos un llamado a los estados miembros a redoblar sus esfuerzos en apoyo de esta resolución", agregó el ministro de Relaciones Exteriores en esta reunión que se realizó en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.

Lo planteado por el canciller fue compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota de prensa.

El ministro Álvarez estuvo acompañado en este encuentro por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y el representante permanente de República Dominicana ante la ONU, embajador Wellington Bencosme.

